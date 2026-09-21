Girit Resmo'da suç örgütü kurma iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı

Girit Resmo'da suç örgütü kurma iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Resmo ilinde suç örgütü kurmak iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerden 2'si yabancı, 8'i Yunanistan vatandaşı. Zanlılara besicilik sübvansiyonlarında yolsuzluk, yasaklı madde kaçakçılığı ve vergi kaçırma gibi suçlamalar yöneltiliyor.
Yunanistan'da Girit Adası'nın Resmo ilinde "suç örgütü kurmak" iddiasıyla 10 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Girit Adası'nda 2'si yabancı uyruklu 8'i Yunanistan vatandaşı olmak üzere 10 zanlı "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilere, besicilik yapanlara devletin verdiği sübvansiyonlarda yolsuzluk, yasaklı madde kaçakçılığı, vergi kaçırma, yabancı mülke zarar verme, hırsızlık gibi suçlamalar yöneltiliyor.
Konuya ilişkin soruşturma, Resmo Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından yürütülüyor.