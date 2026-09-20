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Girit Lasithi'de otluk ve çalılık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

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Yunan basınındaki haberlere göre, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Lasithi bölgesinde öğle saatlerinde otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda otluk ve çalılık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, öğle saatlerinde Lasithi bölgesindeki otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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