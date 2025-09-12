Giresun Valisi Serdengeçti'nin ziyaret ettiği şehit ailesine yeni ev yapılacak

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Çanakçı ilçesinde yaşayan şehit ailesi için yeni ev yapılacağını belirtti.

Kars Kağızman'da 1994 yılında şehit olan Piyade Er Asım Türk'ün annesi Pamuk ve babası Harun Türk'ü ilçeye bağlı Egeköy'de ziyaret eden Vali Serdengeçti, ailenin taleplerini dinledi.

Evin yapılacağı süre içerisinde ailenin geçici olarak bir evde yaşayabileceğini belirten Serdengeçti, "Mülkiyet problemini çok hızlı şekilde çözeceğiz. Hemen hızlı şekilde evi yapalım." dedi.

Yetkililere konuyla ilgili talimat veren Serdengeçti, "Evi hep birlikte yapacağız. Kaymakamımız, Valiliğimiz sizin her zaman yanınızda. Evinizi yapacağız, söz veriyorum. Bu, bizim boynumuzun borcu." ifadelerini kullandı.