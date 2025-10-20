Giresun Valisi Serdengeçti muhtarlarla bir araya geldi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Serdengeçti, bir restoranda düzenlenen programda, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Muhtarların yerel yönetimlerde önemli görevleri olduğunu belirten Serdengeçti, kamu hizmetlerinin halka ulaşmasında köprü görevi üstlendiklerini dile getirdi.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Tolga Erener de katıldı.

Öte yandan, Espiye ve Eynesil ilçelerinde de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Espiye Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Espiye Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Muhtarlar bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kuramlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir." dedi.

Eynesil'deki tören ise Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sona erdi.