Giresun Valisi Koç, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Giresun Valisi Mustafa Koç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Koç, mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Ajansının, milli mücadelenin en çetin günlerinde kurulduğuna işaret eden Koç, şunları kaydetti:

"Geçmişten bugüne tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerinden ödün vermeden sürdürdüğü yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesine önemli katkılar sunan Anadolu Ajansı, gelişen iletişim teknolojilerine uyum sağlayarak uluslararası alanda etkinliğini her geçen gün artırmaktadır. Anadolu Ajansı sahip olduğu köklü tecrübe, güçlü insan kaynağı ve kurumsal birikimiyle, yalnızca ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında haberciliğin güvenilir adreslerinden biri olmayı başarmıştır."

Vali Koç, Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasimizin temel taşlarından biri olan basının, halkın doğru bilgiye ulaşmasındaki hayati rolü göz önünde bulundurulduğunda, Anadolu Ajansının üstlendiği sorumluluk daha da anlam kazanmaktadır. Bu sorumluluğu büyük bir özveri, meslek ahlakı ve kamu yararı bilinciyle yerine getiren tüm çalışanlarını takdirle karşılıyorum. Ajansın 106 yıllık köklü geçmişinin daha nice başarılarla taçlanmasını temenni ediyorum."