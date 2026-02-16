Haberler

Giresun Valisi Koç, Giresun Adası'nda süren çalışmaları inceledi

Güncelleme:
Giresun Valisi Mustafa Koç, Giresun Adası'nda yapılan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Yatırımlar sayesinde adanın turizm potansiyelinin artırılacağı ifade edildi.

Giresun Valisi Mustafa Koç, Giresun Adası'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Koç'un, adada yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceleyip İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdem Kılavuz'dan bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığınca adada kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapıldığı ve modern bir yüze kavuştuğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"2. derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı statüsündeki adada, 2024 yılı yatırım programı kapsamında başlatılan Giresun Adası Çevre Düzenleme Uygulamaları İşi, projelere uygun şekilde tamamlanarak 26 Kasım 2025 tarihinde Giresun Müze Müdürlüğü tarafından teslim alındı. Proje kapsamında ziyaretçilerin adayı konforlu ve güvenli bir şekilde gezebilmeleri amacıyla geniş kapsamlı hizmet üniteleri oluşturuldu."

Giresun Adası'nın tamamlanan altyapı ve çevre düzenleme yatırımları sayesinde bölge turizminin en önemli duraklarından biri olma özelliğini pekiştirdiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
