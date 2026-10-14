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Giresun Valiliği 9 aylık asayiş-trafik verilerini açıkladı, 375 silah ele geçirildi

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Giresun Valiliği, kentte ocak-eylül döneminde yürütülen asayiş ve trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı. Paylaşıma göre asayiş çalışmalarında 838 kişi hakkında işlem yapıldı, 375 silah ele geçirildi; trafikte 823 bin 762 araç denetlendi.

Giresun Valiliği, kentte yılın 9 aylık döneminde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ocak-eylül döneminde kent genelinde güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Asayiş çalışmaları kapsamında 838 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtilen paylaşımda, 176 tabanca, 53 kurusıkı tabanca, 139 av tüfeği ve 7 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 375 silah ele geçirildiği, 357 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 339 sentetik ecza hapı, 3 bin 81 uyuşturucu hap ve 191 kök kenevir ele geçirildiği ifade edildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde 1669 kişi veya hesaba ilişkin suç unsuru tespit edildiği belirtildi.

Trafik güvenliğine yönelik çalışmalarda ise 823 bin 762 araç, 5 bin 682 okul servisi ve 8 bin 592 ticari taksinin denetlendiği aktarılan paylaşımda, "Giresun'un huzuru ve vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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