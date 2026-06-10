Giresun'da rektörlük olarak kullanılan tarihi bina restore ediliyor

Giresun Üniversitesince (GRÜ) rektörlük olarak kullanılan tarihi binada restorasyon çalışması başlatıldı.

GRÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Kale Mahallesi'ndeki binada başlatılan restorasyon çalışmalarının 500 iş günü içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Tarihi yapının "anıt" olarak tescil edilmiş olması dolayısıyla çalışmaların ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütüleceği vurgulanan açıklamada, yapının çatı, iç ve dış cephe kısmının onarılmasıyla işlemin tamamlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla binada müze oluşturulacağına işaret edilerek, "Milli mücadele döneminde Giresun, fındık tarımının tarihçesi, Giresun basın tarihi ve etnografik kültürel eşyaların sergileneceği alanlar ayrı ayrı düzenlenecektir. Daha çok araştırmacılar için bir veri merkezi görevi de yapacak olan tarihi binanın şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.