Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu'nda Sınav Öncesi Moral Etkinliği
Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu'nda farklı bölümlerde eğitim gören öğrenciler, sınav öncesi moral etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, müzik eşliğinde eğlenerek final sınavları öncesi moral depoladı. Akademik personelin de katıldığı etkinlikte öğrencilere sıcak içecek, kek ve helva ikram edildi.
Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu'nda sınav öncesi moral etkinliği gerçekleştirildi.
Yüksekokulun bahçesinde organize edilen etkinlikte, farklı bölümlerde eğitim gören öğrenciler yanan ateş etrafında müzik eşliğinde eğlenerek final sınavları öncesi moral depoladı.
Akademik personelin de katıldığı etkinlikte öğrencilere sıcak içecek, kek ve helva ikram edildi.