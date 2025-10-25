Giresun'un Yüksek Kesimlerinde Sonbahar Güzellikleri
Giresun'un Dereli ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ormanlık alanlardaki ağaçlar sarı ve yeşilin tonlarına büründü. Kümbet Yaylası'na ulaşımın sağlandığı güzergahtaki renk geçişleri, doğaseverler için muhteşem manzaralar sunuyor.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel