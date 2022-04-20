Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yağış kaynaklı hasarların tespiti tamamlandı

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, ilçede yağışın yol açtığı hasarın tespiti için çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yörede yağışın etkili olduğunu, Yağlıdere Deresi'nin debisinin de yükselerek taştığını belirtti.

Yağışın yol açtığı zararın belirlenmesi için ilçe genelinde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Kaplan, şu değerlendirmede bulundu:

"Yağlıdere-Alucra kara yolu dere taşkını sonucu ulaşıma kapalı bulunuyor. Derenin debisinin yüksekliği müdahaleyi engelliyor. Su seviyesi, uygun seviyeye indiğinde olası heyelan riski de değerlendirilerek servis yolu çalışması ve çöküntü gerçekleşen yere köprü imalatına başlanacak."

Kaplan, Üçtepe beldesindeki Çağlayan köprüsünde kullanıma engel şekilde eğilme olduğuna da işaret ederek, belde girişindeki yolda da hasar oluştuğunu vurguladı.

Güllüce köy yolunda da çökme yaşandığını belirten Kaplan, bazı bölgelerde de telefon hatlarında hasar meydana geldiğini sözlerine ekledi.