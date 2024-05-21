Giresun'un Yağlıdere ilçesinde muhtarlara hizmet içi eğitim semineri düzenlendi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, muhtarların kamu hizmetlerini etkin bir şekilde sunabilmeleri ve sorunları yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde çözebilmeleri konularında bilgi verildi.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, ilçedeki köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Seminerde, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde alabilmeleri gibi konularda bilgi verildi.