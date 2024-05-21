Giresun'un Yağlıdere ilçesinde muhtarlara hizmet içi eğitim semineri düzenlendi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, ilçedeki köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Seminerde, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde alabilmeleri gibi konularda bilgi verildi.