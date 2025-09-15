Giresun'un Alucra İlçesindeki Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Giresun'un Alucra ilçesindeki örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Alucra Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 dönüm arazide etkili olan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.