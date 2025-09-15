Haberler

Giresun'un Alucra İlçesindeki Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Giresun'un Alucra İlçesindeki Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Alucra ilçesinde Fevzi Çakmak köyünde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, yaklaşık 4 dönümlük bir alanda etkili oldu.

Giresun'un Alucra ilçesindeki örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Alucra Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 dönüm arazide etkili olan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı

Netanyahu ülkenin başkentini vurdu, Trump sinirden köpürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gupse Özay'ın son hali şaşırttı! Kilolar gitti, yeni tarz geldi

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Gupse Özay şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.