Alucra'da ramazan şenliği düzenlendi

Alucra'da ramazan şenliği düzenlendi
Güncelleme:
Giresun'un Alucra ilçesinde ilçe kaymakamlığı ve belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen ramazan şenliğinde, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tiyatro gösterileri ve ikramlar ile dolu olan etkinlik ailelerin ilgisini çekti.

Giresun'un Alucra ilçesinde ramazan şenliği gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamlığı ve Alucra Belediyesi iş birliğiyle organize edilen şenliğe çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

Giresun Belediyesi tiyatro ekibince Hacivat-Karagöz gölge oyunu, Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından da tiyatro gösterisi sahnelenen şenlikte, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Etkinliğe, Alucra Kaymakamı Emrah Azman ve Alucra Belediye Başkan Vekili Bedia Türker de katıldı.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu
