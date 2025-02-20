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Giresun’un 24 Saat Canlı İzlenebilen Kamera Sistemi

Giresun’un 24 Saat Canlı İzlenebilen Kamera Sistemi
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Giresun Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, 6 farklı noktaya kurulan kameralar sayesinde ilçenin 24 saat boyunca izlenebileceğini açıkladı. Bu sistemin amacı, ilçenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamak.

Giresun'un Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, 6 farklı noktaya kurulan kameralarla ilçenin 24 saat anlık olarak izlenebildiğini söyledi.

Boduroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yerleştirilen kameralar sayesinde dünyanın her yerinden ilçenin anlık izlenebileceğini ifade etti.

Amaçlarının ilçenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamak olduğunu belirten Boduroğlu, "Youtube üzerinden sabit ve hareketli kameralar ile yayın mevcut durumda. Gurbette yaşayan vatandaşlarımız memleketlerini artık bundan sonra kesintisiz canlı izleyerek hasret giderebilecekler." dedi.

Kaynak: AA / Hayri Bahadır - Güncel
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