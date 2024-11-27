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Giresun İdare Mahkemesi'nden Eğitimciye Torpil Davasında İptal Kararı

Giresun İdare Mahkemesi'nden Eğitimciye Torpil Davasında İptal Kararı
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Eğitim Gücü Sen'in açtığı 'torpil' davasında Giresun İdare Mahkemesi, sınavın iptal edilerek adil bir komisyonla tekrarlanmasına karar verdi. Mahkeme, sınavda haksızlık yapıldığını belirtti.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın ( Eğitim Gücü Sen) üyesi eğitimci adına Giresun Üniversitesi Rektörlüğü aleyhine açtığı 'torpil' davasında, Giresun İdare Mahkemesi tarafından sınavın iptal edilerek adil bir komisyonla tekrarlanmasına karar verildi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, eğitimci bir üyeleri adına Giresun Üniversitesi Rektörlüğü aleyhine açılan davada çıkan kararla ilgili açıklama yaptı. Özat, şunları kaydetti:

"Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası olarak, üyemiz adına Giresun Üniversitesi Rektörlüğü aleyhine açılan davada, Giresun İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Öğretmenimiz, üniversiteye akademisyen olarak başvurduğunda, torpilli bir kişinin atanması sonucu haksızlığa uğramıştır. Üyesi olduğu sendikaya başvurduğunda dava parası talep edilmiş ve kazanma ihtimalinin düşük olduğu söylenmiştir. Bunun üzerine, sendikasından istifa ederek Eğitim Gücü Sen'e üye olmuştur. Sendikamız, kendisine ücretsiz hukuki destek sağlamış ve sonuç olarak üyemiz, davayı kazanmış, torpilli kişi görevinden alınmış ve mevcut kadro için yeniden düzenlenen sözlü sınavda üyemiz 80.40 puan alarak asıl kontenjandan kadro talebinde hak kazanmıştır.

Mahkeme kararında, sınav jüri üyelerinin oluşturulmasında mevzuata aykırılık tespit edilmiş ve sınavın iptali ile adil bir komisyon tarafından sınavın tekrarlanması gerektiğine hükmedilmiştir. Ayrıca, kararın hukuka aykırılığının açık olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara yol açacağı vurgulanmıştır. Mahkeme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar vermiştir.

Sendikamız, üyelerimizin haklarını savunmaya ve hukuka aykırı işlemlerin karşısında durmaya kararlıdır. Kamu zararının önlenmesi ve adil bir sürecin işletilmesi için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Üyelerimizin hukuki destek sürecinde hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz ve hak temelli mücadelelerinde sonuna kadar yanlarındayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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