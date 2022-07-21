Giresun gündem: Giresun'da kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı - Haberler

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Giresun gündem: Giresun'da kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı

AA - Aytekin Özdemir - Güncel
Giresun gündem: Giresun'da kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı

Edinilen Giresun haberine göre Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hikmet Kılıç idaresindeki 28 RH 567 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Ayşe ve oğlu Abdullah Kılıç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Aytekin Özdemir - Güncel

Hikmet Kılıç Yağlıdere Giresun Güncel Haberler

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