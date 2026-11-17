Giresun Güce'de atıl eski köy okulu düğün ve taziye için kültürevine dönüştürülüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Giresun'un Güce ilçesinde atıl kalan eski köy okulu, düğün ve taziye günlerinde kullanılmak üzere kültürevine dönüştürülüyor. Giyimli Mahallesi Muhtarı İsmail Türedi, projeye destek veren Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, iş insanları ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.
Giresun'un Güce ilçesinde eski köy okulunu kültürevine dönüştürme çalışmalarına başlandı.
Giyimli Mahallesi Muhtarı İsmail Türedi, gazetecilere, geçmişte köy okulu olarak kullanılan binanın atıl kaldığını söyledi.
Eski okul binasını vatandaşların hizmetine sunmak amacıyla kültürevi projesi hazırladıklarını belirten Türedi, projeyle binanın düğün ve taziye günlerinde kullanılabileceğini kaydetti.
Türedi, projeye destek olan Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, iş insanları ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.
Kaynak: AA