Giresun Espiye'de Din Görevlilerine Yönelik Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde din görevlilerine yönelik gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde katılımcılar okudukları kitaplar hakkında fikirlerini paylaştı. Müftü Osman Gülbe, bu tür etkinliklerle okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.
Giresun'un Espiye ilçesinde din görevlilerine yönelik kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğünce din görevlileri arasında her ay düzenlenen etkinlikte, din görevlileri okudukları kitaplara ilişkin fikirlerini paylaştı.
Espiye Müftüsü Osman Gülbe, etkinliğe önem verdiklerini belirterek, "Okuyan bilir, okuyan duyar, okuyan görür. Okumayan bilebilir ama bu bilgi eksik olabilir. Her ay bir kitap okumak bizim hedefimiz, kendi çabamızla okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.