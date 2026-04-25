Giresun'dan kısa kısa

Giresun'un Güce ilçesinde öğrenciler Kaymakam Ali Can Uludağ'a mektup yazdı.

Uludağ, "Kaymakam Abiye Mektup Projesi" kapsamında 557 öğrencinin duygu ve düşüncelerini içeren mektupları yanıtladı.

Mektupların kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Uludağ, "Çocuklarımızın her cümlesi bizim için çok değerli. Onların hayallerine dokunabilmek, kendilerini önemli hissettirebilmek en büyük sorumluluğumuz. Bu nedenle hiçbir mektubu yanıtsız bırakmak istemedik." dedi.

Yağlıdere ve Espiye'de şehitler anıldı

Yağlıdere ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Kul için anma programı düzenlendi.

Şehidin adının verildiği ortaokulda organize edilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin, şehitliğin en yüce mertebelerden biri olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş ise organizasyonu düzenleyen Sınır, Yeşilpınar ve Derindere Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği yetkililerine teşekkür etti.

İbaş, şehitlerin vatan uğruna verdiği fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Şehidin ailesi ve gazilere plaket verilen programa, Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, derneğin Başkanı Metin Maraş ile vatandaşlar katıldı.

Espiye ilçesinde de Kaymakamlık koordinesinde şehitleri anma programı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz ile beraberindekiler, ilçedeki şehit mezarlarını ziyaret etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kavanoz, bu tür programların şehitlerin unutulmaması için önemli olduğunu vurguladı.

İlçe Müftüsü Haki Özgül'ün dua ettiği anma programının ardından ilçedeki camilerde mevlit okutuldu.