Giresun'da Lise Öğrencilerine Meslek Tanıtımı

Giresun'da Lise Öğrencilerine Meslek Tanıtımı
Giresun'da lise öğrencilerine yönetim meslek tanıtım etkinliği düzenlendi.

Giresun'da lise öğrencilerine yönetim meslek tanıtım etkinliği düzenlendi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince, Giresun Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında "Mesleğim, Hayatım, Tanı, Keşfet, Hedefini Belirle Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda lise öğrencilerine, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerince sağlık alanındaki bölümlerle ilgili bilgi verildi.

Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı projede yüksekokul öğrencileri ile lise öğrencileri sohbet etme fırsatı da buldu.

Öte yandan öğrenciler, Giresun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret etti.

Alucra'da Orman Haftası kutlandı

Alucra ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Şehit Er Zülkif Tekir İlkokulu'nda organize edilen etkinlikte öğrencilere, ağaç dikimi ve ormanların korunmasına yönelik bilgi verildi.

Çocukların doğa sevgisinin artırılmasının da amaçlandığı etkinliğe, Kaymakam Emrah Azman ile Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürü Yalçın Köklü de katıldı.

Espiye'de Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi

Espiye ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu, çeşitli yarışmalarda mücadele etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, Nevruz Bayramı'nın toplumda birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti.

Öte yandan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Hükümet Konağı önünde vatandaşlara Orman Haftası dolayısıyla 2 bin 150 fidan dağıtıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık
