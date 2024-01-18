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Giresun'da yerleşim yerine inen vaşak güvenlik kamerasına yansıdı

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Giresun'un Alucra ilçesinde yerleşim yerine inen vaşak, köy evinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Nesli tehlike altında olan vaşak, kar yağışıyla Fevzi Çakmak köyüne indi.

Giresun'un Alucra ilçesinde yerleşim yerine inen vaşak, köy evinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için "ormanın hayaleti" diye de adlandırılan vaşak, kar yağışıyla Fevzi Çakmak köyüne indi.

Köy yolunda gezinen vaşak, Mehmet Bal'a ait evin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Görüntülerde, evin önündeki yolda yürüyen vaşağın gözden uzaklaşması yer alıyor.

Bal, AA muhabirine, kış aylarında İstanbul'da yaşadığını, köyüne özlemini gidermek için evine kamera sistemi kurduğunu söyledi.

Akşam kameralardan evin çevresinde hareket olduğuna dair sinyal geldiğini belirten Bal, "Kontrol ettiğimde türünü bilmediğim bir hayvan olduğunu gördüm ve çok şaşırdım. Görüntüleri Alucra'dan bir arkadaşıma gösterdiğimde nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu öğrendim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Fevzi Çakmak Giresun Hayvanlar Çevre Güvenlik Doğa Yaşam Güncel Haberler

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