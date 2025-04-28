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Giresun'da Yangında Hayatını Kaybeden Refik Çece'nin Acı Hikayesi

Giresun'da Yangında Hayatını Kaybeden Refik Çece'nin Acı Hikayesi
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Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen yangında 63 yaşındaki Refik Çece, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın, sobadan kaynaklanarak hızla yayıldı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ama Çece, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

GİRESUN'un Alucra ilçesinde Refik Çece (63), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alucra ilçesine bağlı Demirözü köyünde Refik Çece'ye ait ahşap evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre sobadan çıkan yangında, alevler kısa sürede ahşap yapıyı sarıp evin bitişiğindeki samanlık ve odunluğa sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen Çece sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Refik Çece, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çece'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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