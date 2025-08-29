Giresun'da Yangın: Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi

Giresun'da Yangın: Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi
Giresun'un Alucra ilçesinde Halil Kaya'nın kullandığı kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Giresun'un Alucra ilçesinde yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Çalgan köyünün Gölet mevkisinde Halil Kaya yönetimindeki 06 GNL 58 plakalı kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel
