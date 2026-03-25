Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Giresun'un Cumhuriyet Mahallesi'nde Fevzi Demiray'ın yaşadığı müstakil evde çıkan yangında 61 yaşındaki Demiray hayatını kaybetti. Yangın sonrası incelemede, Demiray'ın köpeğinin de telef olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Fevzi Demiray'ın (61) yaşadığı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında Demiray'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Demiray'ın cenazesi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ekiplerce evde yapılan incelemede Demiray'ın köpeğinin de mutfak bölümünde telef olduğu tespit edildi.

Yaşamını yitiren Demiray, 2022'de kent merkezindeki bir caddede yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin önüne kendisini attığı görüntüsüyle gündeme gelmişti.

Demiray'ın ilginç davranışının, o sırada canlı yayında olan bir internet firmasına ait kamera tarafından kaydedilen görüntüleri, sosyal medya sitelerinde ilgi görmüştü.

"Biraz komikti, gülmek isteyen insan onunla konuşmalıydı"

Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Mustafa Katırcı, AA muhabirine, Demiray ile yangından kısa süre önce telefonla görüştüğünü söyledi.

Demiray'ın yangında yaşamını yitirmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Katırcı, "Hayat dolu bir arkadaşımızdı. On numara bir insandı, keşke herkes onun gibi olsaydı. Yalnız yaşıyordu. Biraz komikti, gülmek isteyen insan onunla konuşmalıydı." dedi.

Demiray'ın cenazesi, yarın aynı mahalledeki Çalış Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
