Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Giresun'da yapılan uyuşturucu madde ile mücadele operasyonunda, 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen ortak çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel