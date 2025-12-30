Haberler

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Giresun'da yapılan uyuşturucu madde ile mücadele operasyonunda, 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen ortak çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
