Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Jandarma ekipleri, Piraziz ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 2 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı.
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Piraziz ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 2 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.
Ekipler, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel