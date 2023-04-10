Üye Girişi
Haberi Paylaş
Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncel Haberler

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Jandarma ekipleri, Piraziz ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 2 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı.

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Piraziz ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 2 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title