Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Jandarma ekipleri, Piraziz ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 2 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı.