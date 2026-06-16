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Giresun'dan kısa kısa

Giresun'dan kısa kısa
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Giresun'da TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali düzenlendi, 55 proje sergilendi. Ayrıca belediye haşerelere karşı ilaçlama programı başlattı ve altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Giresun'da, TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Giresun Fen Lisesi Spor Salonunda organize edilen festivalde, il genelindeki okullarda gerçekleştirilen bilim fuarlarında sergilenen projeler arasından seçilen 55'i yer aldı.

Katılımcılar, sergilenen projeleri inceledi.

Yaz dönemi için ilaçlama programı başlatıldı

Giresun'da haşerelere karşı ilaçlama yapılacak.

Belediye Başkanı Fuat Köse, yaptığı açıklamada, bu yıl da kapsamlı bir ilaçlama programını hayata geçirdiklerini belirtti.

Halk sağlığının önemini vurgulayan Köse, çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan belediye ekiplerince kentin farklı mahallelerinde altyapı, üstyapı, temizlik, bakım-onarım ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
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