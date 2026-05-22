Giresun'da trafikte fermuar sistemiyle ambulanslara yol verilmesi kamerada

Giresun'da sürücülerin trafikte fermuar sistemiyle ambulanslara yol verdiği görüntüler paylaşıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın görülmesi ve sesinin duyulması durumunda acil geçiş koridorunun fermuar sistemiyle açılması istenildiği belirtildi.

Fermuar sistemiyle ambulansın hedefine hızlı bir şekilde ulaşacağı aktarılan açıklamada, "Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir, yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kentin farklı noktalarında ambulansların fermuar sistemi uygulanmasıyla ilerlediği görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
