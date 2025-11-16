Haberler

Giresun'da Trafik Kazası Sonrası Yaşanan Kavga Can Aldı

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen iki otomobilin karıştığı kazanın ardından sürücüler arasında çıkan kavgada 68 yaşındaki Abdullah Coşkun yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında ilçenin Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç kavşağında meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Abdullah Coşkun'un kontrolünü yitirdiği 28 ADE 196 plakalı otomobil, önündeki İ.İ. yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobile çarptı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Coşkun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli sürücü İ.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

