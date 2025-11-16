Giresun'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Giresun'un Keşap ilçesinde bir trafik kazası sonrasında çıkan kavgada darbe alan sürücü Abdullah Coşkun hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan diğer sürücünün işlemleri devam ediyor.
Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada darbedildiği öne sürülen sürücü hayatını kaybetti.
İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun (68) idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpıştı.
Kaza sonrası otomobil sürücüleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavga sırasında darbedilerek ağır yaralandığı belirlenen Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Coşkun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.İ'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.