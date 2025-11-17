Haberler

Giresun'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu

Güncelleme:
Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaza sonrası çıkan kavgada darbedilen Abdullah Coşkun yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüsü İ.İ. tutuklandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada sürücüyü darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan diğer araç sürücüsü tutuklandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağındaki trafik kazasının ardından çıkan kavgada darbedilen Abdullah Coşkun'un (68) ölümüne ilişkin gözaltına alınan İ.İ'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün yaşanan olayda, İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun (68) idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpışmış, kazanın ardından çıkan kavgada darbedilerek ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

