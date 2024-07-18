Giresun'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yusuf Göze yönetimindeki cip şarampole yuvarlandı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Alucra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yusuf Göze (55) yönetimindeki 28 AF 041 plakalı cip, Boyluca köyünün Karaşıh Yaylası'nda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Hüseyin, Güllü ve Hanife Göze yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.