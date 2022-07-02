Giresun'da tomruk çalan kişiler tutuklandı Giresun'un Piraziz ilçesinde üretim bölgesinden tomruk çalan iki kişi tutuklandı. Giresun'un Piraziz ilçesinde üretim bölgesinden tomruk çalan iki kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Deregözü köyünde Piraziz Orman İşletme Şefliğine ait üretim bölgesinde, kesilerek tomruk haline getirilmiş 22 ladin ağacının çalındığı güvenlik güçlerine bildirildi. Bölgede jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda tomrukları çaldıkları tespit edilen E.T ve İ.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. Bulunan tomruklar ise Piraziz Orman İşletme Şefliğine teslim edildi. AA / Gültekin Yetgin - Güncel Güncel Haberler

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