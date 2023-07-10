Giresun'da Sel Felaketinde Mahsur Kalan 39 Kişi Kurtarıldı

MAHSUR KALAN 39 KİŞİ KURTARILDI

Giresun Valisi Enver Ünlü, sel ve taşkınların yaşandığı Piraziz ilçesinde incelemelerde bulundu, 39 vatandaşın mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldığını açıkladı. Vali Enver Ünlü, "İl genelinde su taşkınları Pirazizi'in yanı sıra Bulancak ilçemizde de etkili oldu. Çok şükür can kaybımız yok. 112 Çağrı merkezimize 158 ihbar yapıldı. Bunların 33'u heyelanla ilgili, 24'ü su baskını ve 39 vatandaşımızın mahsur kaldığı ihbarı geldi. İl genelinde 39 vatandaşımız binaların bodrum katında, zemin katında, iş yerlerinde veya yolda mahsur kalmıştı ve hepsi kurtarıldı. Yine 35 sel ihbarı, 4 kapalı yol ihbarı 23 de farklı şikayetler olmak üzere toplam 158 ihbarın hepsi değerlendirilerek gereken çalışmalar yapıldı" dedi.