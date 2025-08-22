Giresun'da sel afetinin beşinci yılında şehit askerler ile kayıp operatör anıldı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen selde şehit olan 5 asker ile kayıp iş makinesi operatörü anıldı.

Tirebolu-Doğankent kara yolu Karaahmetli köyünde yaşanan afette köprü ve menfezin çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu ve iş makinesi operatörünün kaybolduğu alanda inşa edilen Altı Şehitler Köprüsü'nde anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen törende, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan köprüye çiçek bıraktı.

Kaymakam Kotan, AA muhabirine, sel afetine müdahale ederken hayatlarını kaybeden şehitleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İlçe olarak şehitlerin anısını her zaman canlı tutacaklarını belirten Kotan, şehitlerin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileyen Kotan, böyle olayların yaşanmaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Törene, afette kaybolan operatörün ailesinin yanı sıra Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara ile kurum müdürleri katıldı.