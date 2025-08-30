Giresun'da Restoranda Yangın, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Giresun'un Dereli ilçesinde restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuzalan Tabiat Parkı'nda Dereli-Şebinkarahisar kara yolu kenarında faaliyet gösteren bir sosyal tesisin restoran kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında restoran kullanılamaz hale geldi.