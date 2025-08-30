Giresun'da Restoranda Yangın, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Giresun'da Restoranda Yangın, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Giresun'un Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı yakınlarındaki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olayda restoran kullanılamaz hale geldi.

Giresun'un Dereli ilçesinde restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuzalan Tabiat Parkı'nda Dereli-Şebinkarahisar kara yolu kenarında faaliyet gösteren bir sosyal tesisin restoran kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında restoran kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
