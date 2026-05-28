Giresun'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Karadoğa Yaylası mevkisinde Sefer A. idaresindeki 28 ADN 343 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Nazmiye A, olay yerinde hayatını kaybetti, Nuran A. ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Güce İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak