Giresun'da güvenlik toplantısı düzenlendi.

Giresun Valisi Mustafa Koç başkanlığında, okulların güvenlik durumları görüşüldü. Toplantıda, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alması için ilave tedbirler ve ek güvenlik önlemleri planlandı.

Giresun Valisi Mustafa Koç başkanlığında okulların güvenlik durumlarının ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplantıda il genelinde öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarının sağlanmasına yönelik ilave tedbirlerin kapsamlı şekilde görüşüldüğü belirtildi.

Ayrıca okullardaki mevcut güvenlik durumlarının analiz edildiği ifade edilerek, "Kolluk kuvvetleri tarafından uygulanacak ek güvenlik önlemleri ve denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik planlamalar yapıldı. Öğrencileri her türlü olumsuzluktan korumak adına bilgilendirici, koruyucu ve önleyici faaliyetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi kararı alındı." denildi.

Açıklamada, Vali Koç'un, toplantıya katılan birim amirlerine, okullardaki güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesi ve önlemlerin hassasiyetle uygulanması talimatı verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
