Giresun'da Öğrenciler Geri Dönüşüm Etkinliği Düzenledi

Giresun'da Öğrenciler Geri Dönüşüm Etkinliği Düzenledi
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Namık Kemal İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları kıyafetleri defile ile sergiledi ve çevre bilincine dikkat çekti.

Giresun'da Namık Kemal İlkokulu'nda geri dönüşüm etkinliği gerçekleştirildi.

Okulun bahçesinde organize edilen etkinlikte öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetleri defile ile sergiledi.

Öğrenciler çevre bilincine yönelik pankartlar açarak sloganlar da dile getirdi.

Öğrencilerin kendi tasarımı olan müzik aletleriyle koro gösterisi sunduğu etkinlikte yıl boyunca yapılan geri dönüşüm çalışmaları sergi ile tanıtıldı.

Okul öğretmenleri Türcan Bektaşoğlu, Metin Ersöz, Nazan Başaran ve Gonca Aydın rehberliğinde hazırlanan etkinlik velilerden beğeni topladı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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