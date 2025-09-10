Haberler

Giresun'da Öğrenci Servisleri Denetlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çamoluk ilçesinde jandarma timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, okul servislerinin güvenliği ve trafik kurallarına uygunluğu kontrol edildi.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde jandarma timleri taşımalı eğitim kapsamında öğrenci okul servislerini denetledi.

Alucra İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince yapılan denetimlerde, servis araçlarının teknik donanımları, emniyet kemerleri, öğrenci güvenliği ve trafik kurallarına uygunluğu kontrol edildi.

Denetim sırasında sürücülere, güvenli araç kullanımı ve öğrencilerin can güvenliği için alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma tarafından denetimlerin eğitim öğretim dönemi süresince devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş yıldız oyuncuya 3 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.