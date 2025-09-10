Giresun'da Öğrenci Servisleri Denetlendi
Çamoluk ilçesinde jandarma timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, okul servislerinin güvenliği ve trafik kurallarına uygunluğu kontrol edildi.
Giresun'un Çamoluk ilçesinde jandarma timleri taşımalı eğitim kapsamında öğrenci okul servislerini denetledi.
Alucra İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince yapılan denetimlerde, servis araçlarının teknik donanımları, emniyet kemerleri, öğrenci güvenliği ve trafik kurallarına uygunluğu kontrol edildi.
Denetim sırasında sürücülere, güvenli araç kullanımı ve öğrencilerin can güvenliği için alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Jandarma tarafından denetimlerin eğitim öğretim dönemi süresince devam edeceği bildirildi.
