Giresun'da Mustafa Kemal İlkokulu Bahar Şenliği
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu tarafından geleneksel bahar şenliği düzenlendi. Şenlikte sınıf sergileri, okul kermesi, eğitici animasyonlar ve müzik eğlencesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Şenliğe ilçe kaymakamı, belediye başkan vekili, jandarma komutanı, emniyet amir vekili, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu tarafından geleneksel bahar şenliği gerçekleştirildi
Okul bahçesinde organize edilen şenlikte sınıf sergileri, okul kermesi, eğitici animasyonlar, çiğ köfte, patlamış mısır, pamuk şeker, limonata ikramı, müzik eğlence, palyaço gösterisi ve yerel sanatçılar konseri gerçekleştirildi.
Şenliğe Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Şimşek, Emniyet Amir Vekili Ziya Diner, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.