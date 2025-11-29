Giresun'da Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Giresun'da minibüs ile çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Orhan Kazımlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun'da minibüs ile çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Karadeniz Sahil Yolu Gemilerçekeği Mahallesi mevkisinde O.T. (52) idaresindeki 28 M 0015 plakalı yolcu minibüsü, Orhan Kazımlı (16) yönetimindeki 28 AEB 166 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel