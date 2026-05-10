Giresun'da kaya parçası çarpan evdeki 1 kişi yaralandı
Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde yamaçtan kopan bir kaya parçası bir eve çarptı. Olayda 52 yaşındaki H.Ç. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Duroğlu Beldesinde yamaçtan koparak yuvarlanan kaya parçası bir eve çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Maddi hasarın meydana geldiği olay sırasında evde bulunan H.Ç. (52) yaralandı.
Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak