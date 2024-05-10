Giresun'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler ve denetimler yapıldı. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Yağlıdere-Espiye kara yolunda denetimler gerçekleştirildi ve sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca okulları ziyaret eden ekipler, öğrencilere trafik kurallarını anlattı ve broşür dağıttı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler ve denetimler yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Yağlıdere- Espiye kara yolunda denetim yapıldı, sürücülere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulunuldu.
Okulları ziyaret ederek öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, broşür de dağıttı.