Haberler

Kamyonete bağlanan ipe tutturulan şambrellerin üzerine oturup kaydılar

Kamyonete bağlanan ipe tutturulan şambrellerin üzerine oturup kaydılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından bir grup arkadaş, yaylada kamyonetle ip üzerine bağlanmış şambrellerle kayarak keyifli anlar yaşadı. 'Kar treni' adıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgiyle karşılandı.

GİRESUN'un yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından bazı kişiler, kar çilesini eğlenceye dönüştürdü. Yaylada 15 kişilik arkadaş grubu, kamyonete bağlanan uzun ip üzerine tutturulan şambrellere oturup, kaydı. Grup, o ana ilişkin görüntüleri, sanal medya hesaplarından 'kar treni' başlığıyla paylaştı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Giresun'da bir arkadaş grubu yaylalara çıkarak, karın keyfini çıkardı. Deniz seviyesinden 1450 metre yüksekteki Paşakonağı Yaylası'na gelen grup, seyirlik manzara eşliğinde kayak yapmak istedi. Macera tutkunları, bir kamyonetin arkasına bağlanan uzun bir ip üzerine şambrel ve naylonlarını yerleştirdi. Şambrel ve naylonlara oturup, ipe tutunan 15 kişi, kamyonetin hareketiyle karlı yolda metrelerce kaydı. Yayladaki eşsiz doğada unutulmaz gün geçiren grubun karın keyfini doyasına çıkardığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Grubun neşesi, yol kenarında kendilerini izleyenler tarafından alkışlarla desteklendi. Grubun sanal medyadan 'kar treni' başlığıyla yaptığı paylaşım ilgi odağı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı

Önce şaşırdı sonra sarıldı! Maç sonuna damga vuran görüntü
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı

Önce şaşırdı sonra sarıldı! Maç sonuna damga vuran görüntü
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı