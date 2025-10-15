Giresun'da Kamyonet Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Giresun'un Görele ilçesinde bir kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayda 63 yaşındaki Ayşe Kuruhaliloğlu, olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralı 38 yaşındaki N.K. hastaneye kaldırıldı.
Temel A. (41) idaresindeki 29 AAB 270 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu Çavuşlu beldesi mevkiinde park halinde bulunan Bülyami İ.'nin (47) sürücülüğünü yaptığı AZ99-ZB-740 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet trafik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kamyonette yolculardan Ayşe Kuruhaliloğlu'nun (63) olay yerinde hayatını kaybettiğini, N.K.'nın (38) ise yaralandığını tespit etti.
Yaralı, Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı.