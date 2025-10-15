Haberler

Giresun'da Kamyonet Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'da Kamyonet Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Görele ilçesinde bir kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayda 63 yaşındaki Ayşe Kuruhaliloğlu, olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralı 38 yaşındaki N.K. hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Temel A. (41) idaresindeki 29 AAB 270 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu Çavuşlu beldesi mevkiinde park halinde bulunan Bülyami İ.'nin (47) sürücülüğünü yaptığı AZ99-ZB-740 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet trafik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kamyonette yolculardan Ayşe Kuruhaliloğlu'nun (63) olay yerinde hayatını kaybettiğini, N.K.'nın (38) ise yaralandığını tespit etti.

Yaralı, Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

Türkiye'nin 23 yıllık dev bankası satışa çıkarıldı
Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi

Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.