Giresun'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyonet kazası meydana geldi. Sürücü ve üç yolcu hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Ali Alim idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Oyraca köyü yolunda kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Ayşe Zeynep Yılmaz ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Hakan Çakır'ın katil zanlısının kan donduran TikTok paylaşımları

Hakan'a kıyan o katilin TikTok paylaşımına bakar mısınız?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.