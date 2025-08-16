Giresun'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 1 Yaralı
Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyonet kazası meydana geldi. Sürücü ve üç yolcu hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Ali Alim idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Oyraca köyü yolunda kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Ayşe Zeynep Yılmaz ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
