Giresun'da Kahverengi Kokarcayla Mücadele İçin Samuray Arıları Salındı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla samuray arıları doğaya salındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahallı, Ömerli Orucbey ve Kurucalı mahallelerinde belirli noktalarda samuray arısı salımı yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 5 bin samuray arısının doğaya bırakıldığını belirten Çakır, samuray arılarının kahverengi kokarca dışında olumsuz bir etkisi olmadığını kaydetti.