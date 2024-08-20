Giresun'da hırsızlık suçundan aranan kişi yakalandı
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.T, jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sırasında yakalandı.
İşlemlerin ardından tutuklanan E.T, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.